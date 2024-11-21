Как минимум два игрока украинского волейбольного клуба не вернулись в Украину после матча еврокубков

Как минимум два украинских игрока волейбольного клуба "Решетиловка" не вернулись в Украину после матча Кубка Вызова против "Менена" в Бельгии. Об этом сообщает Трибуна.

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По данным источника, не вернулись Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак. По другим данным, таких игроков трое.

В клубе эту ситуацию никак пока что не комментируют.

"Решетиловка" вылетела из Кубка Вызова, проиграв бельгийцам оба матча со счетом 0:3. Для клуба Полтавщины это был дебютный сезон в еврокубках.