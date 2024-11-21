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Путин заявил, что Россия атаковала Украину ракетой средней дальности "Орешник"

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Это якобы был ответ на разрешение западных партнеров Украине наносить удары по территории РФ

Путин заявил, что Россия атаковала Украину ракетой средней дальности "Орешник"

Getty Images

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская Федерация ударила по территории Украины баллистической ракетой "Орешник". Это было ее испытание.

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Об этом заявил российский диктатор Владимир Путин во время обращения к россиянам.

По словам диктатора, Россия якобы нанесла комбинированный удар по оборонному объекту Украины в ответ на удары американским и британским оружием по России.

"В боевых условиях было проведено испытание российской новейшей ракетной системы средней дальности. В этом случае с безъядерным снаряжением ракеты", – сказал Путин.

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Путин заявил, что это якобы был ответ на разрешение западных партнеров Украине наносить удары по территории Российской Федерации. Он традиционно заявил, что в мире якобы нет средств противодействия российским ракетам "Орешник".

Сегодня утром Российская Федерация нанесла ракетный удар по городу Днепр, применяя различные виды вооружения.

По всей видимости, россияне запустили по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету из Астраханской области.

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Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.11.2024 в 21:19
Бояришника хильнув, "орєшніком" запив....
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
21.11.2024 в 21:19
Бояришника хильнув, "орєшніком" запив....
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Будєм разбіратся (Київ)
21.11.2024 в 20:43
Бл…. В них навіть назви тупі. Можжевєльнік вам у сраку, й…на русня
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