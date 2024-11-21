Британия теперь "непосредственно вовлечена" в войну в Украине, - посол РФ
Об этом заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин
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Российский посол в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон теперь "непосредственно вовлечен" в войну РФ против Украины после того, как британские ракеты Storm Shadow были применены для ударов по целям в России.
Об этом он сказал в эфире телеканала Sky News.
Отвечая на вопрос ведущего о том, обвиняет ли Келин Британию в участии в войне в Украине, российский посол сказал: "Безусловно".
Это произошло после того, как на этой неделе, по сообщениям СМИ, западные союзники дали разрешение на использование Украиной ракет дальнего радиуса действия для ударов вглубь РФ.
"Британия и Соединенное Королевство сейчас непосредственно вовлечены в эту войну, потому что эти удары не могут произойти без персонала НАТО, британского персонала также", - заявил российский посол.
Отвечая на вопрос, какая разница между тем, что Россия использует китайское, иранское и северокорейское оборудование, технологии и живую силу - и были ли они также непосредственно привлечены - Келин вместо этого обвинил Киев в "привлечении иностранных наемников".
"Есть много наемников из разных стран, которые сейчас воюют на стороне Украины. Мы только что видели в районе Курска польское подразделение, которое имеет специальную форму, которую носят польские солдаты", - добавил посол РФ.
Как сообщалось, издание Bloomberg написало, что Вооруженные Силы Украины впервые ударили по военным объектам на территории России британскими ракетами Storm Shadow.
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