"Над нами, можно сказать, издеваются", - форвард Черноморца выдвинул претензии к судейству

Нападающий " Черноморца " Алексей Хобленко высказался в ключе, что в текущем сезоне одесская команда страдает из-за судейских решений.

– Специфика игры защитников против тебя – не всегда чисто играют, и есть подтверждение этому. Мы не обсуждаем судейство, но как ты – привык уже к этому, что против тебя разные средства идут? И футболочку где-то попросят во время матча, и где-то там не заметят, что там твоя нога?

– Я бы хотел поговорить о судействе. У нас в этом сезоне ни одного пенальти. Над нами немного, можно так сказать, издеваются даже, на выезде если играем. И это так бьет немного по команде.

Главный тренер нас настраивает, чтобы мы не общались с судьями, потому что с этим ничего не поделаешь. Выходим, играем.

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– Ну, и не только в гостях – и дома бывают такие ситуации.

– В первую очередь, тяжело играть, когда против тебя играют судьи. Ну, я думаю, что может что-то изменится.

– По крайней мере, были случаи – и против Янакова нарушения, и против тебя в матче с "Полесьем", и против тебя в матче с "Ворсклой" при счете 0:0.

– Практически в каждом домашнем матче есть основания ставить пенальти. Даже ВАР не пересматривается. Можно хотя бы ВАР пересмотреть немного – хотя бы один раз.