"Над нами, можно сказать, издеваются", - форвард Черноморца выдвинул претензии к судейству
Алексей Хобленко недоволен, как судят одесскую команду
скриншот
Нападающий "
– Специфика игры защитников против тебя – не всегда чисто играют, и есть подтверждение этому. Мы не обсуждаем судейство, но как ты – привык уже к этому, что против тебя разные средства идут? И футболочку где-то попросят во время матча, и где-то там не заметят, что там твоя нога?
– Я бы хотел поговорить о судействе. У нас в этом сезоне ни одного пенальти. Над нами немного, можно так сказать, издеваются даже, на выезде если играем. И это так бьет немного по команде.
Главный тренер нас настраивает, чтобы мы не общались с судьями, потому что с этим ничего не поделаешь. Выходим, играем.
– Ну, и не только в гостях – и дома бывают такие ситуации.
– В первую очередь, тяжело играть, когда против тебя играют судьи. Ну, я думаю, что может что-то изменится.
– По крайней мере, были случаи – и против Янакова нарушения, и против тебя в матче с "Полесьем", и против тебя в матче с "Ворсклой" при счете 0:0.
– Практически в каждом домашнем матче есть основания ставить пенальти. Даже ВАР не пересматривается. Можно хотя бы ВАР пересмотреть немного – хотя бы один раз.
Популярное сейчас
- Александр Зинченко может оказаться в другом европейском топ-клубе
- "От***есь, оккупанты". Сербия подала жалобу в УЕФА на украинских и албанских болельщиков. ФОТО
- Россия пригрозила ударом по Польше из-за открытия базы ПРО США, Варшава ответила
- Зеленский: Мы не можем терять десятки тысяч наших людей ради возвращения Крыма
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Комментарии 1