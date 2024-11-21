РФ предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут до удара по Украине, - Песков
По его словам, РФ предупредила Соединенные Штаты о пуске "Орешника"
Getty Images / Global Images Ukraine
За полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.
Об этом заявил спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков росСМИ.
По его словам, РФ предупредила Соединенные Штаты о пуске "Орешника" по линии "Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности".
"Предупреждение было направлено в автоматическом режиме за 30 минут до пуска", - уточнил Песков.
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