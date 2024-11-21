За полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

Об этом заявил спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков росСМИ.

По его словам, РФ предупредила Соединенные Штаты о пуске "Орешника" по линии "Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности".

"Предупреждение было направлено в автоматическом режиме за 30 минут до пуска", - уточнил Песков.