  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. РФ предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут до удара по Украине, - Песков
В тренде

РФ предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут до удара по Украине, - Песков

Общие новости

По его словам, РФ предупредила Соединенные Штаты о пуске "Орешника"

РФ предупредила США о запуске ракеты "Орешник" за 30 минут до удара по Украине, - Песков

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

За полчаса до запуска баллистической ракеты средней дальности "Орешник" Россия предупредила США о ракетном ударе по Украине.

Читайте такжеПутин заявил, что Россия атаковала Украину ракетой средней дальности "Орешник"

Об этом заявил спикер диктатора РФ Владимира Путина Дмитрий Песков росСМИ.

По его словам, РФ предупредила Соединенные Штаты о пуске "Орешника" по линии "Российского национального центра по уменьшению ядерной опасности".

"Предупреждение было направлено в автоматическом режиме за 30 минут до пуска", - уточнил Песков.

По теме
yellow-arrow
Верховная Рада отменила заседание 22 ноября из-за возможных ударов по правительственному кварталу
yellow-arrow
"Клуб украл паспорта, игрока забрали в ТЦК", - украинский волейболист не вернулся в Украину после еврокубка
yellow-arrow
"Над нами, можно сказать, издеваются", - форвард Черноморца выдвинул претензии к судейству
Евгений Песков война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости