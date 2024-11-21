"Клуб украл паспорта, игрока забрали в ТЦК", - украинский волейболист не вернулся в Украину после еврокубка
Три игрока Решетиловки не вернулись в Украину
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Украинский волейболист клуба "Решетиловка" Андрей Оробко пояснил, почему он не вернулся в Украину после одного из еврокубковых матчей команды.
"Когда мы ехали на еврокубковую игру в Бельгию, на границе нашего ключевого игрока забрали в ТЦК, клуб не смог ничего сделать. Сейчас он на учениях, хотя руководство рассказывало, что у него все хорошо и он дома. До этой поездки мы ездили на матчи на Фарерские острова, где данный игрок сказал, что не поедет, поскольку имеет проблемы с военными документами, но руководство уверяло, что все будет хорошо, а по возвращении этот вопрос уладят.
Игрок имел собственные предубеждения, что будут проблемы на границе, и отказался ехать, после чего руководство без предупреждения о последствиях его оштрафовало на немалую сумму. В конечном итоге он оказался прав...
Позже в Польше на остановке к нам не вернулся еще один ключевой игрок, и мы поняли, что нормального тренировочного процесса и высоких достижений в чемпионате и еврокубках не будет, а у клуба будут проблемы с выездом и, возможно, еще более серьезные. И все же мы решили сыграть еврокубковый матч. После игры руководство клуба забрало наши загранпаспорта и просто исчезло. Поскольку это наш личный и самый важный документ, который никто не имеет права присваивать, мы с напарником пошли в полицию и заявили о похищении паспортов. Нам не смогли ничем помочь, кроме того, что дали бумаги, подтверждающие, что у нас нет загранпаспортов.
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Подытоживая, на это решение повлияла бездеятельность клуба, который уверял, что все хорошо. Кража наших паспортов и отсутствие главных игроков, проблемы с проживанием в самой Решетиловке из-за постоянных отключения света в холодное время и многие другие. Также я имею спортивное гражданство Польши, и в Украине выступал как легионер, и мне лучше найти клуб в Европе, чем возвращаться в Решетиловку. В Украину вернусь обязательно в ближайшем будущем", – сказал Оробко.
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