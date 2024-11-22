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Верховная Рада отменила заседание 22 ноября из-за возможных ударов по правительственному кварталу

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Следующее заседание ВР планируется в декабре

Верховная Рада отменила заседание 22 ноября из-за возможных ударов по правительственному кварталу

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Верховной Раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября. Народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.

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Об этом сообщили собеседники "Украинской правды" среди нардепов, а также народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram.

По данным собеседников УП, депутатов предупредили об угрозе обстрела и призвали ограничить присутствие их и их семей в пределах правительственного квартала.

По словам Гончаренко, на заседании планировали провести час вопросов к правительству. Следующее заседание ВР планируется в декабре.

Напомним, что правитель России Владимир Путин заявил, что во время утренней атаки на Днепр 21 ноября россияне применили ракету средней дальности "Орешник".

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