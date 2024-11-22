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Удаление за 8 000 грн, игра руками – за 10 тысяч: прайс донатов благотворительного матча Кривбасса

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Необычный подход к организации товарищеских встреч

Удаление за 8 000 грн, игра руками – за 10 тысяч: прайс донатов благотворительного матча Кривбасса

Фото: ФК Кривбас

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В Кривом Роге провели благотворительный поединок между сборной "Кривбасса" и командой болельщиков.

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Каждый желающий мог, например, "приобрести" пенальти, "ослепить" вратаря соперников или сделать так, чтобы в течение трех последующих минут команды играли руками.

Удаление за 8 000 грн, игра руками – за 10 тысяч: прайс донатов благотворительного матча Кривбасса - изображение 1

Матч завершился со счетом 13:10 в пользу сборной "Кривбасса", за которую играли футболисты и футболистки мужского и женского коллективов, ветераны и члены руководства. Благодаря донатам удалось собрать около 75 000 гривен.

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Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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