Удаление за 8 000 грн, игра руками – за 10 тысяч: прайс донатов благотворительного матча Кривбасса
Необычный подход к организации товарищеских встреч
Фото: ФК Кривбас
В Кривом Роге провели благотворительный поединок между сборной "Кривбасса" и командой болельщиков.
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Каждый желающий мог, например, "приобрести" пенальти, "ослепить" вратаря соперников или сделать так, чтобы в течение трех последующих минут команды играли руками.
Матч завершился со счетом 13:10 в пользу сборной "Кривбасса", за которую играли футболисты и футболистки мужского и женского коллективов, ветераны и члены руководства. Благодаря донатам удалось собрать около 75 000 гривен.
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Источник:Кривбас
Опубликовал: Александр Симченко
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