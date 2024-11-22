Более тысячи оккупантов и средство ПВО. Обновленные потери России в войне с Украиной
63 единицы техники
Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1050 российских оккупантов, средство ПВО, 13 танков и 5 артсистем.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 728300 (+1050)
- танков - 9399 (+1)
- боевых бронированных машин - 19156 (+13)
- артиллерийских систем - 20736 (+5)
- РСЗО - 1254 (+1)
- средства ПВО - 1004 (+1)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19260 (+1),
- крылатые ракеты - 2764 (+8),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29777 (+32)
- специальная техника - 3675 (+1)
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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