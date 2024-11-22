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Более тысячи оккупантов и средство ПВО. Обновленные потери России в войне с Украиной

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63 единицы техники

Более тысячи оккупантов и средство ПВО. Обновленные потери России в войне с Украиной

Генштаб ВСУ

Новина українською

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили еще 1050 российских оккупантов, средство ПВО, 13 танков и 5 артсистем.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 22.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 728300 (+1050)
  • танков - 9399 (+1)
  • боевых бронированных машин - 19156 (+13)
  • артиллерийских систем - 20736 (+5)
  • РСЗО - 1254 (+1)
  • средства ПВО - 1004 (+1)
  • самолетов - 369 (+0)
  • вертолетов - 329 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19260 (+1),
  • крылатые ракеты - 2764 (+8),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29777 (+32)
  • специальная техника - 3675 (+1)
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Источник:
Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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