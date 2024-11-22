Зеленский - об ударе Орешником по Днепру: Это серьезное увеличение масштаба войны

Россия признала, что сделала уже второй за этот год шаг к эскалации войны против Украины. В частности, она после привлечения военных КНДР в войну против Украины применила новую баллистическую ракету "Орешник" по Днепру. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Путин ударил по нашему городу Днепру - одному из крупнейших городов Украины. Это очевидное и серьезное увеличение масштаба и жестокости этой войны, циничное нарушение Россией Устава ООН. И я подчеркну: это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины - контингента в не менее 11 тысяч солдат.

Путин сделал оба эти шага, игнорируя всех в мире, кто призывает не расширять войну. Ему плевать на то, к чему призывают Китай, Бразилия, европейские страны, Америка, все остальные страны мира. Путин единственный, кто начал эту войну - абсолютно неспровоцированную войну, и кто делает все, чтобы война продолжалась уже более тысячи дней.

Эта сегодняшняя баллистическая ракета против Украины является очередным доказательством, что мира Россия точно не хочет. И Путин врет, когда говорит, что якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это полное право согласно нормам международного права; наше право на самооборону такое же, как и любой другой нации. И когда российские ракеты бьют по нашим городам, когда каждую ночь Украину атакуют иранские «шахеды», когда у нас на границе развернут контингент из Северной Кореи, Путин не только делает войну длиннее - он просто каждый раз плюет в лицо тем в мире, кто действительно хочет восстановления мира.

Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет. Путин очень чувствителен к такому. Он проверяет вас, уважаемые партнеры. Для всех очевидно, кто единственный виновник этой войны, кто начал эту войну 24 февраля и все свои ресурсы вкладывает в то, чтобы война продолжалась. Его надо остановить. Если жесткой реакции на поступки России нет, значит, они видят, что так можно. Вот что Путин делает.

Нужно, чтобы Путин чувствовал, чего стоят его больные амбиции. Надо реагировать. Надо давить. Надо принуждать Россию к настоящему миру, который возможен только благодаря силе. Иначе будут бесконечные российские удары, угрозы и дестабилизация, и не только против Украины", - написал Зеленский в Telegram.