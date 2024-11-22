Зозуля: Первая межконтинентальная ракета. Это страшно? Да!
Реакция экс-футболиста
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Бывший нападающий сборной Украины Роман Зозуля прокомментировал
"Утро сегодня в Днепре. Первая межконтинентальная ракета. Страшно ли это страшно? Да!
Но от того, что она летит и разделяется на кучу тяжелых головок, а из-за мысли о том, что эта хрень летит на мирный и густонаселенный город.
А зная нашего врага, нет сомнений, что такое дерьмо может прилететь по жилым районам. Будет ли реакция от мировых лидерских государств? Нет!
Мы как всегда, в первую очередь, должны рассчитывать только на себя. На собственные силы. На наше войско несокрушимое. На людей, которые готовы не останавливаться в своей помощи.
Поэтому друзья, кто не устал- сделайте донат. Потому что с каждым днем становится все труднее ... Настоящий мир стоит того, чтобы действовать ради него. Действовать нужно", - написал Зозуля в Telegram.
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