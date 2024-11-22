Виски или пиво, кальян или сигара? Селезнев прошел блиц-опрос

Бывший нападающий "Шахтера", "Днепра", "Миная" и сборной Украины Евгений Селезнев прошел блиц-опрос.

- Месси или Роналду?

- Месси.

- Золотой мяч или чемпион мира?

- Чемпион мира.

- Кому отдал бы Золотой мяч: Родри или Винисиусу?

- Они разные. Родри заслуживает Золотой мяч.

- "Барселона" или "Реал"?

- "Барселона".

- Рамос или Луческу?

- Рамос.

- Гвардиола или Моуриньо?

- Гвардиола.

- Стеценко или Палкин?

- Некорректно кого-то выделять.

- Виски или пиво?

- Сейчас ничего.

- Кальян или сигара?

- Сигара.

- Серфинг или горные лыжи?

- Лыжи - даже не обсуждается. Катался я на серфе: секунд 30 плывешь, потом 15 минут гребешь. А от лыж я просто кайфую! С 20 лет катаюсь, но сейчас состояние коленей не позволяет этим заниматься.

- В чем сила?

- Когда-то мне один человек сказал золотые слова: "Верно то, что является честным". Наверное, сила - в справедливости.