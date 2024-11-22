Виски или пиво, кальян или сигара? Селезнев прошел блиц-опрос
Бывший футболист ответил на пару вопросов
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Бывший нападающий "Шахтера", "Днепра", "Миная" и сборной Украины Евгений Селезнев прошел блиц-опрос.
- Месси или Роналду?
- Месси.
- Золотой мяч или чемпион мира?
- Чемпион мира.
- Кому отдал бы Золотой мяч: Родри или Винисиусу?
- Они разные. Родри заслуживает Золотой мяч.
- "Барселона" или "Реал"?
- "Барселона".
- Рамос или Луческу?
- Рамос.
- Гвардиола или Моуриньо?
- Гвардиола.
- Стеценко или Палкин?
- Некорректно кого-то выделять.
- Виски или пиво?
- Сейчас ничего.
- Кальян или сигара?
- Сигара.
- Серфинг или горные лыжи?
- Лыжи - даже не обсуждается. Катался я на серфе: секунд 30 плывешь, потом 15 минут гребешь. А от лыж я просто кайфую! С 20 лет катаюсь, но сейчас состояние коленей не позволяет этим заниматься.
- В чем сила?
- Когда-то мне один человек сказал золотые слова: "Верно то, что является честным". Наверное, сила - в справедливости.
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