Включительно с Тимощуком. Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины
Много известных фамилий в списке
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины.
В этот список из 34 человек, в частности, вошел и бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук, который ранее был отмечен орденом "За мужество", знаком отличия "Именное огнестрельное оружие" и считался заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.
Кроме Тимощука под санкции попали:
- Николай Азаров;
- Евгений Балицкий;
- Александр Баталин;
- Владимир Бортко;
- Валерий Георгиев;
- Борис Грызлов;
- Владимир Гундяев (патриарх Кирилл);
- Андрей Деркач;
- Виталий Захарченко;
- Тарас Козак;
- Валентина Матвиенко;
- Виктор Медведчук;
- Виктор Пшонка;
- Анатолий Сердюков;
- Владимир Спиваков;
- Дмитрий Табачник;
- Анатолий Тимощук;
- Олег Царев;
- Александр Ефремов;
- Виталий Захарченко;
- Вадим Колесниченко;
- Ренат Кузьмин;
- Константин Кулик;
- Валентин Ландик;
- Владимир Олейник;
- Вадим Рабинович;
- Сергей Тулуб;
- Александр Якименко.
Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий - также звания "Заслуженный артист Украины".
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