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Включительно с Тимощуком. Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины

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Много известных фамилий в списке

Включительно с Тимощуком. Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины.

В этот список из 34 человек, в частности, вошел и бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук, который ранее был отмечен орденом "За мужество", знаком отличия "Именное огнестрельное оружие" и считался заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.

Кроме Тимощука под санкции попали:

  • Николай Азаров;
  • Евгений Балицкий;
  • Александр Баталин;
  • Владимир Бортко;
  • Валерий Георгиев;
  • Борис Грызлов;
  • Владимир Гундяев (патриарх Кирилл);
  • Андрей Деркач;
  • Виталий Захарченко;
  • Тарас Козак;
  • Валентина Матвиенко;
  • Виктор Медведчук;
  • Виктор Пшонка;
  • Анатолий Сердюков;
  • Владимир Спиваков;
  • Дмитрий Табачник;
  • Анатолий Тимощук;
  • Олег Царев;
  • Александр Ефремов;
  • Виталий Захарченко;
  • Вадим Колесниченко;
  • Ренат Кузьмин;
  • Константин Кулик;
  • Валентин Ландик;
  • Владимир Олейник;
  • Вадим Рабинович;
  • Сергей Тулуб;
  • Александр Якименко.

Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий - также звания "Заслуженный артист Украины".

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Источник:
Президент України
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Caballero (DC)
22.11.2024 в 11:48
Тая, Та я, просто Тая...
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Комментарии 1
Caballero (DC)
22.11.2024 в 11:48
Тая, Та я, просто Тая...
Ответить
0
0

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