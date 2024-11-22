Включительно с Тимощуком. Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО о лишении государственных наград предателей Украины.

В этот список из 34 человек, в частности, вошел и бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук, который ранее был отмечен орденом "За мужество", знаком отличия "Именное огнестрельное оружие" и считался заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.

Кроме Тимощука под санкции попали:

Николай Азаров;

Евгений Балицкий;

Александр Баталин;

Владимир Бортко;

Валерий Георгиев;

Борис Грызлов;

Владимир Гундяев (патриарх Кирилл);

Андрей Деркач;

Виталий Захарченко;

Тарас Козак;

Валентина Матвиенко;

Виктор Медведчук;

Виктор Пшонка;

Анатолий Сердюков;

Владимир Спиваков;

Дмитрий Табачник;

Анатолий Тимощук;

Олег Царев;

Александр Ефремов;

Виталий Захарченко;

Вадим Колесниченко;

Ренат Кузьмин;

Константин Кулик;

Валентин Ландик;

Владимир Олейник;

Вадим Рабинович;

Сергей Тулуб;

Александр Якименко.

Почетного звания "Народный артист Украины" лишены российские певцы Николай Басков, Филипп Киркоров, Александр Малинин, российский композитор Игорь Крутой, а певицы Каролина Куек (Ани Лорак) и Таисия Повалий - также звания "Заслуженный артист Украины".