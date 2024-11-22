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Украина получит почти 5 миллиардов долларов от Всемирного банка

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Украина получит почти 5 миллиардов долларов от Всемирного банка

Getty Images / Global Images Ukraine

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Украина получит $4,8 млрд в рамках проекта PEACE от Всемирного банка, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети X.

"Это очень важный вклад, который помогает финансировать ключевые бюджетные программы во время войны", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, эти средства будут финансироваться США и партнерами. Деньги будут направлены на социальные и гуманитарные программы.

Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила более 100 миллиардов долларов внешнего финансирования.

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Украина Денис Шмыгаль Всемирный банк война с россией
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Источник:
Денис Шмигаль
Опубликовал: Александр Бураков
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