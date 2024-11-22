Украина получит почти 5 миллиардов долларов от Всемирного банка

Украина получит $4,8 млрд в рамках проекта PEACE от Всемирного банка, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети X.

"Это очень важный вклад, который помогает финансировать ключевые бюджетные программы во время войны", - подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, эти средства будут финансироваться США и партнерами. Деньги будут направлены на социальные и гуманитарные программы.

Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила более 100 миллиардов долларов внешнего финансирования.