Украина получит почти 5 миллиардов долларов от Всемирного банка
Очередное поступление в бюджет
Getty Images / Global Images Ukraine
Украина получит $4,8 млрд в рамках проекта PEACE от Всемирного банка, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в соцсети X.
"Это очень важный вклад, который помогает финансировать ключевые бюджетные программы во время войны", - подчеркнул Шмыгаль.
По его словам, эти средства будут финансироваться США и партнерами. Деньги будут направлены на социальные и гуманитарные программы.
Шмыгаль напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила более 100 миллиардов долларов внешнего финансирования.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Денис Шмигаль
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Включительно с Тимощуком. Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины
- Соперник для Украины. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию жеребьевки Лиги наций
- Новый контракт Гвардиолы, вероятная продажа Зинченко и ценник Забарного. Главные новости за 21 ноября.
- Выборов в военное время не будет. Зеленский представил в Верховной Раде план устойчивости
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Хавбек Шахтера и Карпат сделал своей девушке шикарный подарок. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн