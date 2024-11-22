Не Орешник, а Кедр. В ГУР рассказали о новой российской ракете и назвали ее количество
Не так много
ГУР
По данным Главного управления разведки Минобороны, 21 ноября государство-агрессор Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр". Указано, что подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут. "На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов (более 13 тыс. км в час - ред)", - говорится в сообщении. По информации заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Россия может иметь до 10 единиц новой баллистической ракеты. Напомним, вчера вечером российский диктатор Владимир Путин заявил, что удар наносился якобы новейшей гиперзвуковой ракетой средней дальности "Орешник".
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Источник:ГУР МО
Опубликовал: Александр Бураков
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