  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Не Орешник, а Кедр. В ГУР рассказали о новой российской ракете и назвали ее количество
В тренде

Не Орешник, а Кедр. В ГУР рассказали о новой российской ракете и назвали ее количество

Общие новости

Не так много

Не Орешник, а Кедр. В ГУР рассказали о новой российской ракете и назвали ее количество

ГУР

Новина українською
По данным Главного управления разведки Минобороны, 21 ноября государство-агрессор Россия нанесла удар по территории Украины, применив баллистическую ракету вероятно из состава ракетного комплекса "Кедр".

Указано, что подлетное время этой российской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в городе Днепр составило 15 минут.

"На ракете было установлено шесть боевых частей: каждая - оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов (более 13 тыс. км в час - ред)", - говорится в сообщении.

По информации заместителя начальника Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого, Россия может иметь до 10 единиц новой баллистической ракеты.

Напомним, вчера вечером российский диктатор Владимир Путин заявил, что удар наносился якобы новейшей гиперзвуковой ракетой средней дальности "Орешник".
По теме
yellow-arrow
"Был жадным". В Динамо раскрыли негативную черту звезды сборной Украины
yellow-arrow
Между лондонскими грандами. Руководитель ДЮСШ Динамо выбрал идеальный клуб для Забарного
yellow-arrow
Украина получит почти 5 миллиардов долларов от Всемирного банка
ГУР война с россией ракетная атака
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ГУР МО
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости