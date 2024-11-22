"Был жадным". В Динамо раскрыли негативную черту звезды сборной Украины
Были и такие времена
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Руководитель ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко вспомнил времена, когда украинский вингер "Жироны" Виктор Цыганков тренировался в юношеской школе киевлян. "Цыганков запомнился тем, что был с детства в хорошем смысле жадным до мяча. Не оставлял его никому, когда не сомневался, что обведет трех соперников и забьет. Однако, при всей технической одаренности, Витя никогда не упускал возможности работать дополнительно. Ему очень помог папа, известный в прошлом голкипер. Я помню, что они с ним сразу решили: следует совершенствовать все виды передач, обработку мяча, особенно со смещением в сторону. Цыганкову этот маневр очень хорошо удавался. А вот об игре головой Витя недавно сказал в каком-то интервью, что в динамовской академии этому не учили (улыбается). При случае могу показать конспекты направленных на это тренировочных упражнений, которые применяются у нас много лет. И не только в академии - даже в первой команде. Тот же Косовский, оказавшись в "Динамо", практически не играл головой, но позже, в знаменитом киевском полуфинале Лиги чемпионов с "Баварией", не проиграл ни одной борьбы в поворот", - рассказал Ищенко. До ухода в "Жирону" Цыганков 12 лет находился в системе "Динамо" (2011-2023).
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Источник:Динамо Київ
Опубликовал: Александр Бураков
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