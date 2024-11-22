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У Украины есть план, как принудить Путина к миру, - Сибига

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План мира состоит из нескольких ключевых элементов

У Украины есть план, как принудить Путина к миру, - Сибига

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Украина совместно с партнерами разработала четкий план для принуждения российского диктатора Владимира Путина к миру.

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Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в интервью Укринформу.

"Никакой политики умиротворения. Мы уже имели такой опыт в истории, в частности перед Второй мировой войной. Путин понимает только силу. Путь к миру лежит через демонстрацию силы. И именно поэтому мы говорим о подходе "путь к миру через силу", - заявил министр.

По его словам, план мира состоит из нескольких ключевых элементов:

  • приглашение Украины в НАТО;
  • снятие всех ограничений на использование дальнобойного оружия для поражения военных объектов на территории России;
  • дополнительные поставки систем противовоздушной обороны;
  • укрепление украинских оборонных возможностей и развитие собственного производства вооружения для уменьшения зависимости от партнеров.

Кроме того, Украина планирует формирование новых бригад и резервов, обеспечение неотложной поставки вооружения и поддержку национальной программы производства беспилотников.

"То есть мы имеем четкий план и конкретные элементы, которые, вместе с нашими партнерами, позволят нам сделать этот "путь к миру через силу" наиболее эффективным", - подчеркнул Сибига.

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Комментарии
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Не дармоед (Запорожье)
22.11.2024 в 17:08
Не правительство ,а планокуры какие-то.
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0
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Комментарии 1
Не дармоед (Запорожье)
22.11.2024 в 17:08
Не правительство ,а планокуры какие-то.
Ответить
0
0

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