У Украины есть план, как принудить Путина к миру, - Сибига

Украина совместно с партнерами разработала четкий план для принуждения российского диктатора Владимира Путина к миру.

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в интервью Укринформу.

"Никакой политики умиротворения. Мы уже имели такой опыт в истории, в частности перед Второй мировой войной. Путин понимает только силу. Путь к миру лежит через демонстрацию силы. И именно поэтому мы говорим о подходе "путь к миру через силу", - заявил министр.

По его словам, план мира состоит из нескольких ключевых элементов:

приглашение Украины в НАТО;

снятие всех ограничений на использование дальнобойного оружия для поражения военных объектов на территории России;

дополнительные поставки систем противовоздушной обороны;

укрепление украинских оборонных возможностей и развитие собственного производства вооружения для уменьшения зависимости от партнеров.

Кроме того, Украина планирует формирование новых бригад и резервов, обеспечение неотложной поставки вооружения и поддержку национальной программы производства беспилотников.

"То есть мы имеем четкий план и конкретные элементы, которые, вместе с нашими партнерами, позволят нам сделать этот "путь к миру через силу" наиболее эффективным", - подчеркнул Сибига.