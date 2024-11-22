У Украины есть план, как принудить Путина к миру, - Сибига
План мира состоит из нескольких ключевых элементов
фото из свободных источников
Украина совместно с партнерами разработала четкий план для принуждения российского диктатора Владимира Путина к миру.
Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига заявил в интервью Укринформу.
"Никакой политики умиротворения. Мы уже имели такой опыт в истории, в частности перед Второй мировой войной. Путин понимает только силу. Путь к миру лежит через демонстрацию силы. И именно поэтому мы говорим о подходе "путь к миру через силу", - заявил министр.
По его словам, план мира состоит из нескольких ключевых элементов:
- приглашение Украины в НАТО;
- снятие всех ограничений на использование дальнобойного оружия для поражения военных объектов на территории России;
- дополнительные поставки систем противовоздушной обороны;
- укрепление украинских оборонных возможностей и развитие собственного производства вооружения для уменьшения зависимости от партнеров.
Кроме того, Украина планирует формирование новых бригад и резервов, обеспечение неотложной поставки вооружения и поддержку национальной программы производства беспилотников.
"То есть мы имеем четкий план и конкретные элементы, которые, вместе с нашими партнерами, позволят нам сделать этот "путь к миру через силу" наиболее эффективным", - подчеркнул Сибига.
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