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Орбан: Когда Путин что-то заявляет - это имеет вес и последствия

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Снова Орбан

Орбан: Когда Путин что-то заявляет - это имеет вес и последствия

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Заявление российского диктатора Владимира Путина о применении ракеты средней дальности "Орешник" для удара по Украине должны воспринимать серьезно на Западе.

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Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, его слова приводит издание 444.hu.

По его словам, это стало ответом на разрешение США применять ракеты ATACMS для ударов по РФ.

"Существует предположение, что эти ракеты не могли быть нацелены без помощи американских экспертов, именно поэтому россияне отреагировали неожиданно и сильно", - говорит венгерский премьер.

Он также убежден, что когда Путин что-то заявляет - "это не пустые слова, это имеет вес и последствия".

Орбан утверждает, что слова Путина о том, что страны, которые предоставляют Украине дальнобойное вооружение, могут стать целями российских ударов, также не являются "коммуникационным трюком".

Напомним, что 21 ноября 2024 года Воздушные силы заявили, что войска РФ нанесли удар межконтинентальной баллистической ракетой. В то же время на Западе пока не подтверждают такое применение.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия 21 ноября испытала баллистическую ракету средней дальности "Орешник", ударив ею по Днепру.

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Владимир Путин Виктор Орбан война с россией
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1 голосов
Комментарии
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Acsakal (Kharkiv)
22.11.2024 в 17:21
А коли щось заявляє орбан, то це просто порожні слова, які не мають ані ваги, ані наслідків. У тому числі, коли заяви орбана стосуються х7йла.
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Комментарии 4
Acsakal (Kharkiv)
22.11.2024 в 17:21
А коли щось заявляє орбан, то це просто порожні слова, які не мають ані ваги, ані наслідків. У тому числі, коли заяви орбана стосуються х7йла.
Ответить
0
1
Gudvin85 (Киев)
22.11.2024 в 17:08
Надо, чтобы у кац.а.п.о.в следующим президентом был Зеленский - чтобы знали сцуки по чем фунт лиха
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2
1
fatov1986 (Лондон)
22.11.2024 в 17:00
А когда наш президент что-то заявляет - все со смеху падают
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1
1
nivroku (Odessa)
22.11.2024 в 16:48
Продажна тварина, путінська повія
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2
2

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