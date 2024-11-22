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Василий Рац: В нападении я неловко себя чувствовал - вся команда на меня работает, а забиваю только я

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Один из игроков той легендарной команды Лобановского 80-х

Василий Рац: В нападении я неловко себя чувствовал - вся команда на меня работает, а забиваю только я

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Известный в прошлом футболист "Динамо" и сборной СССР Василий Рац вспомнил некоторые этапы совей кар ьеры.

– Вам больше нравилось забивать или "создавать" голы?

– Я же сначала играл в нападении. Во всех детских командах. И когда я переехал в спортинтернат, попросил тренера Валентина Ивановича Борейко, чтобы он перевел меня из нападения в центр поля. Ибо в нападении я не получал удовольствия. Ну дали тебе пас, пробежал, убил. Снова дали пас, пробежал, забил. Совсем другое дело играть в полузащите. Там можно и отобрать мяч, и побороться, и пас отдать. В нападении я немного неловко себя чувствовал. Вся команда на меня работает, а забиваю только я. Потому я и начал играть в полузащите. Я чувствовал, что это мое.

– Какой гол Вам запомнился больше всего?

– Их было несколько. Если брать сборную – это матч против французов в Париже, на "Парк-де-Пренс" в октябре 1986 года. Мы выиграли у них 2:0. Тогда забил Беланов первый гол. А второй – я.

И еще вспоминаю победный гол в 1988 году в первой игре против Нидерландов (1:0). Это были два важнейших гола для нашей сборной.

А в чемпионате – это в 1986 году, игра против московского "Динамо". Мы шли с ними на равных. Боролись за золото. И там из-за перенесенной игры произошло так, что две из трех последних игр мы играем с "одноклубниками". Сначала играли на выезде в манеже. Если мы им проигрываем – тогда москвичи досрочно стали чемпионами. Ничья давала нам шанс. Мы тогда играли в манеже. Я забил первый гол. Потом они отыгрались. Игра окончилась вничью.

Последнюю игру сезона мы играли в Киеве и выиграли 2:1 и стали чемпионами. Один из голов забил тогда я. Ну и "Факелу" воронежскому я закрутил прямо из углового. Тоже хороший был гол.

– А какие моменты запомнились, когда Вы не забивали?

– Таких не помню. Мне же больше нравилось не самому забивать, а когда с моих пасов забивают.

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Источник:
Нива Вінниця
Опубликовал: Михаил Черныш
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