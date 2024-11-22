Президент Федерации волейбола Украины: Нас предупреждали – еще один-два таких выезда, и нам перекроют их вообще

Президент Федерации волейбола Украины Михаил Мельник отреагировал на решение игроков "Решетиловки" не возвращаться в Украину после матча Кубка Вызова в Бельгии.

Как сообщали СМИ, в Украину не вернулись Андрей Оробко и Дмитрий Шаврак. Также появилась информация, что в Украину не приехал Руслан Осипенко, а Николая Куранова задержал ТЦК на границе.

"Нас предупреждали – еще один-два таких выезда, и нам перекроют их вообще. А это проблематично, потому что у нас судьи тоже часто выезжают, не только игроки и тренеры.

Конечно, это неприятная ситуация, но что мы можем сделать как федерация? Не выпускать их? Это тоже не выход, потому что потеряем рейтинг.