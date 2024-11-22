"Данные разведки не стоит воспринимать как выходной", - Зеленский недоволен Верховной Радой
Заявление президента
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отмену заседания Верховной Рады 22 ноября из-за вероятного удара по правительственному кварталу и призвал воспринимать информацию от разведок не как разрешение на выходной.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента.
"Относительно нашего реагирования здесь, в Украине, на эти российские удары, на различные информации об угрозах. Сегодня уже 1003-й день этой войны. Все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать.
Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства - все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех - от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах. Сирена звучит - идем в укрытие. А когда нет сирены, работаем и служим.
В войне иначе не бывает. Мы должны осознавать, что "товарищ" Путин будет и в дальнейшем запугивать нас. Он на этом всю свою власть построил. Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой, в Россию, и чтобы там чувствовали, что такое война", - сказал Зеленский.
Напомним, что в Верховной Раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября. Народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.
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