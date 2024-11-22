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"Данные разведки не стоит воспринимать как выходной", - Зеленский недоволен Верховной Радой

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Заявление президента

"Данные разведки не стоит воспринимать как выходной", - Зеленский недоволен Верховной Радой

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на отмену заседания Верховной Рады 22 ноября из-за вероятного удара по правительственному кварталу и призвал воспринимать информацию от разведок не как разрешение на выходной.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента.

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"Относительно нашего реагирования здесь, в Украине, на эти российские удары, на различные информации об угрозах. Сегодня уже 1003-й день этой войны. Все протоколы безопасности сейчас такие же, как и раньше. Если раздается сигнал воздушной тревоги, надо реагировать, беречь себя и идти в укрытие. Какой бы ни была российская ракетная угроза, ее нельзя игнорировать.

Но когда нет воздушной тревоги, государство, производства, посольства - все должны работать одинаково. И воспринимать информацию, в частности, от разведок именно как информацию, а не разрешение на выходной. Это касается всех - от Верховной Рады Украины и других структур и ветвей власти до органов управления в областях и громадах. Сирена звучит - идем в укрытие. А когда нет сирены, работаем и служим.

В войне иначе не бывает. Мы должны осознавать, что "товарищ" Путин будет и в дальнейшем запугивать нас. Он на этом всю свою власть построил. Важно уметь правильно реагировать и делать все, чтобы эта война возвращалась домой, в Россию, и чтобы там чувствовали, что такое война", - сказал Зеленский.

Напомним, что в Верховной Раде отменили заседание, запланированное на 22 ноября. Народных депутатов предупредили о вероятной угрозе российского удара по правительственному кварталу.

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Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
22.11.2024 в 23:37
Без президентської форми правління тут нічого не зміниться. І прізвище президента тут немає значення.
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
22.11.2024 в 23:37
Без президентської форми правління тут нічого не зміниться. І прізвище президента тут немає значення.
Ответить
0
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