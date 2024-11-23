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В ГУР знают о планах России по разделу Украины на три части

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Документ якобы до 2045 года

В ГУР знают о планах России по разделу Украины на три части

MediaCenterUkraine-Ukrinform

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Главное управление разведки Министерства обороны Украины ознакомлено с подготовленным в России документом с прогнозом развития военно-политической ситуации в мире до 2045 года, где предусматривается план раздела украинской территории на три части.

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Об этом заявил заместитель начальника ГУР Вадим Скибицкий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Прежде всего, ГУР МО знакомо с этим документом Чтобы больше скажу, этот документ был подготовлен в Минобороны и Генштабе вооруженных сил РФ примерно в декабре прошлого года. Указанный документ ложится в основу перспективного оборонного планирования на определенный период времени – минимум на 10 лет. В частности, этот документ был разработан на период 2026-2035 год с перспективой до 2045 года", - сказал Скибицкий.

Он также добавил, что изложенное в документе касается дальнейшего развития ситуации на глобальном и на региональном уровне, и угрозы, которые видит для себя РФ. Также подчеркнул, что для того, чтобы иметь мощный экономический, демографический, территориальный и военный потенциал, Путину нужна вся Украина.

"И этот сценарий развития дальнейшего с возможным разделением территории актуален даже не на 2035-45 год. Он уже будет актуален в ближайшее время, на 2026 год, а может и раньше. Вы слышали заявления Путина относительно украинских территорий. Он уже говорит, что Луганская, Донецкая, Херсонская, Запорожская области и Крым – это вроде бы территории РФ согласно их конституции".

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