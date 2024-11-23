Соперник Украины в плей-офф ЛН, победа Карпат, состояние Довбика и Цыганкова. Главные новости за 22 ноября

14-й тур открывается минимальной победой "Карпат". Один единственный гол решил судьбу встречи. Еще в первом тайме Бруниньо эффектно замкнул передачу от Чачуа из-за пределов штрафной. "Карпаты" не смогли приумножить свое преимущество, в то же время "Колос" не сумел сравнять цифры на табло. Львовский клуб занимает 5-ю строчку (21 пункт). Ковалевцы – 11-е (13 очков).

Клаудио Раньери перед матчем 13-го тура Серии А с "Наполи" коротко ответил на вопрос об украинском нападающем команды Артеме Довбике: "Он в порядке". Ранее была информация, что решение о том, что Артем не вышел в стартовом составе сборной Украины на игру с Албанией, было принято по согласованию с итальянским клубом, чтобы дать отдых колену игрока, которое его беспокоит.

Во время пресс-конференции накануне матча против "Эспаньола" Мичел подтвердил, что Виктор Цыганков сможет принять участие в каталонском дерби. Также наставник "Жироны" подтвердил возвращение других игроков команды. Напомним, что матч "Жирона" – "Эспаньол" состоится 23 ноября в 19:30. В этом сезоне Виктор Цыганков провел 8 матчей за "Жирону", отметившись одним голом и ассистом.

Пеп рассказал о травмированных игроках команды перед следующим матчем его команды против "Тоттенхэма", который состоится в субботу 23 ноября. Матео Ковачич получил серьезную травму и будет отсутствовать в течение 3-4 недель. Напомним, что в лазарете "горожан" уже находится с тяжелой травмой опорник и обладатель ЗМ Родри.

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В пятницу, 22 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка плей-офф Лиги наций 2024/25. Волей жребия подопечные Сергея Реброва сыграют с Бельгией. Поединки запланированы на 20 и 23 марта 2025 года. Также определились все остальные пары плей-офф ЛН и четвертьфинальные пары турнира.