Ищенко: Суркис строго спрашивает: "Где новые таланты? Идите и работайте лучше!”
Функционер хочет видеть в составе талантливых воспитанников
dynamo.kiev.ua
Директор ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко рассказал, как президент "бело-синих" Игорь Суркис наблюдает за работой по воспитанию молодых футболистов. Напомним, что академия клуба вошла в десятку самых эффективных в мире по версии CIES.
“Это, конечно, достижение. Но если вам кажется, что клубное руководство, узнав о таком результате, спрашивает с нас меньше или вешает на шею медаль, должен вас разочаровать”.
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“Наша задача – обеспечивать первой команде "Динамо" качественное кадровое пополнение уровня Цыганкова, Миколенко, Забарного или, как в последнее время, Ваната, Бражка, Волошина... "Где новые таланты?" – строго спрашивает нас президент. – "Идите и работайте лучше!”, – цитирует Ищенко пресс-служба киевлян.
На сегодняшний день 74 воспитанника "Динамо" представлены в 49 топ-лигах планеты.
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