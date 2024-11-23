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Ищенко: Суркис строго спрашивает: "Где новые таланты? Идите и работайте лучше!”

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Функционер хочет видеть в составе талантливых воспитанников

Ищенко: Суркис строго спрашивает: "Где новые таланты? Идите и работайте лучше!”

dynamo.kiev.ua

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Директор ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко рассказал, как президент "бело-синих" Игорь Суркис наблюдает за работой по воспитанию молодых футболистов. Напомним, что академия клуба вошла в десятку самых эффективных в мире по версии CIES.

“Это, конечно, достижение. Но если вам кажется, что клубное руководство, узнав о таком результате, спрашивает с нас меньше или вешает на шею медаль, должен вас разочаровать”.

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“Наша задача – обеспечивать первой команде "Динамо" качественное кадровое пополнение уровня Цыганкова, Миколенко, Забарного или, как в последнее время, Ваната, Бражка, Волошина... "Где новые таланты?" – строго спрашивает нас президент. – "Идите и работайте лучше!”, – цитирует Ищенко пресс-служба киевлян.

На сегодняшний день 74 воспитанника "Динамо" представлены в 49 топ-лигах планеты.

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Игорь Суркис Александр Ищенко Динамо (Киев)
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Источник:
Динамо
Опубликовал: Александр Симченко
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