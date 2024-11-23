Ищенко: Суркис строго спрашивает: "Где новые таланты? Идите и работайте лучше!”

Директор ДЮСШ "Динамо" Александр Ищенко рассказал, как президент "бело-синих" Игорь Суркис наблюдает за работой по воспитанию молодых футболистов. Напомним, что академия клуба вошла в десятку самых эффективных в мире по версии CIES.

“Это, конечно, достижение. Но если вам кажется, что клубное руководство, узнав о таком результате, спрашивает с нас меньше или вешает на шею медаль, должен вас разочаровать”.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

“Наша задача – обеспечивать первой команде "Динамо" качественное кадровое пополнение уровня Цыганкова, Миколенко, Забарного или, как в последнее время, Ваната, Бражка, Волошина... "Где новые таланты?" – строго спрашивает нас президент. – "Идите и работайте лучше!”, – цитирует Ищенко пресс-служба киевлян.

На сегодняшний день 74 воспитанника "Динамо" представлены в 49 топ-лигах планеты.