Ковальчук: Игроки из Динамо и Шахтера говорили: "Играть в Одессе - это сказка". Та команда через год стала бы еще сильнее
Кирилл ностальгирует по лучшей команде моряков XXI века
Фото: metalist.ua
Экс-хавбек Кирилл Ковальчук вспомнил времена выступления в "Черноморце" Романа Григорчука.
“Я очень хотел и был счастлив, что появилась возможность играть дома. В лучшей, как для меня, команде. На самом лучшем стадионе. Кто провел хоть один сезон в Одессе, поймут, о чем я говорю. Расскажут вам, что это за город, какая здесь атмосфера. Даже те, кто приходил к нам из "Динамо" и "Шахтера", были в шоке. Говорили: "Играть в Одессе – это сказка".
“Тогда в Одессе было все: и тренер хороший, и команда отличная. Наверное, так совпало, что наш наставник – Григорчук – и мы, футболисты, дополняли друг друга. Мы выполняли все установки и достигали результата. Та команда через год стала бы еще сильнее. Это тот случай, когда все идет по нарастающей, только вверх.
Стоит сказать и добрые слова в адрес президента "Черноморца" Леонида Климова за тот подход, который у него был к команде. Знаете, Климова многие не любили. Но то, что я видел в Одессе, я за свою карьеру не видел ни от одного из президентов”, – признался Кирилл.
Полузащитник выступал за "Черноморец" с 2011 по 2014 гг.
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