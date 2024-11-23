Уничтожено немало танков, артсистем и БПЛА. Генштаб ВСУ обновил данные потерь противника
Непрерывная борьба с врагом
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб ВСУ сообщает о достижениях за минувшие сутки. В частности, Силы обороны убили 1420 российских оккупантов, уничтожили 20 танков, 24 артсистем и 105 БПЛА.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - 729720 (+1420) человек ликвидировано
- танков - 9419 (+20)
- боевых бронированных машин - 19192 (+36)
- артиллерийских систем - 20760 (+24)
- РСЗО - 1254 (0)
- средства ПВО - 1004 (0)
- самолетов - 369 (0)
- вертолетов - 329 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19365 (+105)
- крылатые ракеты - 2764 (0)
- корабли/катера - 28 (0)
- подводные лодки - 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 29850 (+73)
- специальная техника - 3678 (+3)
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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