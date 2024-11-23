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Уничтожено немало танков, артсистем и БПЛА. Генштаб ВСУ обновил данные потерь противника

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Непрерывная борьба с врагом

Уничтожено немало танков, артсистем и БПЛА. Генштаб ВСУ обновил данные потерь противника

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб ВСУ сообщает о достижениях за минувшие сутки. В частности, Силы обороны убили 1420 российских оккупантов, уничтожили 20 танков, 24 артсистем и 105 БПЛА.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.11.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - 729720 (+1420) человек ликвидировано
  • танков - 9419 (+20)
  • боевых бронированных машин - 19192 (+36)
  • артиллерийских систем - 20760 (+24)
  • РСЗО - 1254 (0)
  • средства ПВО - 1004 (0)
  • самолетов - 369 (0)
  • вертолетов - 329 (0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 19365 (+105)
  • крылатые ракеты - 2764 (0)
  • корабли/катера - 28 (0)
  • подводные лодки - 1 (0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29850 (+73)
  • специальная техника - 3678 (+3)
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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