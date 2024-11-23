"Я совершил, наверное, единственную ошибку в своей жизни": Рац - о части своей карьеры

Бывший футболист Василий Рац вспомнил момент перехода в "Эспаньол" и рассказал, что имел в то время еще одно, не менее интересное предложение.

- Это был еще советский союз. И так получилось, что меня без моего согласия и без моего ведома отдали в аренду на три месяца. Правда, я имел право выбора после аренды.

Мы были на турнире. Кажется, в Амстердаме. И мне в номер начали звонить какие-то журналисты и что-то спрашивать на испанском. А я ведь ничего не понимал. Когда спросил у нашего администратора, он мне рассказал, что Безверхий (первый президент "Динамо" - ред.) подписал контракт в отношении меня. Потом меня вызывает Лобановский. Говорит, что есть такая команда "Эспаньол", которую только принял в прошлом тренер сборной Испании. И она предлагает взять меня в аренду на три месяца. А есть еще "Глазго Рейнджерс", который предлагает контракт на три года. С "Эспаньолой" там уже все решено. А вот с "Глазго" я могу либо сейчас подписать контракт на переход к ним через три месяца после "Эспаньолы", либо могу отказаться.

И здесь я совершил, наверное, единственную ошибку в своей жизни, отказавшись от контракта с "Глазго". Раньше мне всегда тренеры подсказывали и советовали, как лучше сделать. А тут пришлось самому делать выбор. И я решил не переходить в "Глазго". Теперь часто об этом думаю. О том выборе. Насколько могла измениться моя жизнь, если бы я таки принял то предложение. Но как я тогда думал: Испания - где море, где тепло, где солнце. Или Шотландия - где климат совсем другой. А у меня только родился сын. И где ему будет лучше? И поэтому я решил поехать в Испанию, а с "Глазго" не подписывать контракт.

А почему с "Эспаньолом" контракт был только на три месяца, - потому что у них начались проблемы. Еще год назад они играли в финале Кубка УЕФА, а потом команда посыпалась и была на грани вылета из высшего дивизиона. И Лобановский мне так и сказал, что если они вылетят в первую лигу - то я должен вернуться в Украину, потому что из Первой лиги он не сможет меня взять в сборную. "Эспаньол" таки вылетел из высшего дивизиона, проиграв переходные игры. Но мне предложили контракт на три года на выгодных условиях. Но при таком раскладе я бы уже не попадал в сборную. И еще переживал, чтобы меня не назвали на родине предателем. Думал о родителях. Как бы им жилось, чтобы их сына называли предателем. Поэтому я решил не продлевать контракт. Через три месяца я вернулся в Украину.

Я был без команды, возвращался прежде всего в сборную. Думал, играя в сборной, получу новые предложения. А тут как раз Лобановский уехал в Эмираты; новый тренер сборной почему-то меня и еще нескольких футболистов посадил "на банку". И получилось, что я остался и без клуба, и без сборной. Поэтому, наверное, это была моя ошибка.

- Прибыв в Испанию Вы впервые попали в иностранный клуб. Что Вас больше всего поразило? Какая разница с нашим футболом?

- Во-первых, что из отеля на базу нас забирали за один день до игры, а не за два, как в Киеве. Первый ужин команды в ресторане: на каждом столе графин вина. Мне предлагают налить, а я отказываюсь. Они удивляются, говорят: "Выпей, это нормально". Вечером игра, а на обед все могут выпить по бокалу вина. Для меня это было удивительно. Ну и тренировочный процесс намного легче. Свободного времени много. Можно спокойно с ребенком на машине на море поехать.