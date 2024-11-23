Сыч рассказал, как партнеры из Руха поздравили с дебютом за сборную Украины и поделился ожиданиями от следующей игры в УПЛ

Защитник "Руха" рассказал о первом пребывании в сборной Украины, а также поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Левым Берегом".

"Всем благодарен за поддержку. Я почувствовал просто невероятные эмоции, находясь в сборной. Сыграть за сборную Украины было моей мечтой и ее удалось воплотить в жизнь. Спасибо команде за такой теплый прием, когда я вернулся в расположение клуба - этот коридор на поле был просто топ.

Большинство футболистов сборной я знал, ведь играл с ними в молодежной и олимпийской сборных Украины. Были и новые для меня знакомства, в частности с легионерами, которые играют за рубежом. В общем проблем в адаптации не возникло - общение было положительным, а коллектив очень дружественным.

Теперь возвращаемся к клубным делам. Впереди у "Руха" матч против хорошей и боевой команды. Трудно будет играть с нападающим "Левого Берега", ведь он качественно действует в единоборствах и выигрывает много верховой борьбы. Наш соперник пытается играть через длинные передачи, выигрывать подборы. Мы готовимся противодействовать сильным сторонам "Левого берега", провели теоретические и тактические занятия. У нас еще есть время, чтобы в совершенстве разобрать игру нашего соперника и качественно подготовиться к этому матчу.

Хорошо, что следующий матч "Рух" играет дома. Хочется подарить болельщикам положительные эмоции. Мы постараемся порадовать их победой и сделаем для этого все возможное", - сказал Сыч.