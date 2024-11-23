"Обсуждать других тренеров - это такая тонкая материя": Костышин - о работе экспертом

Бывший тренер "Колоса" и казахстанского "Аксу" Руслан Костышин рассказал об особенностях своей нынешней работы в роли эксперта канала УПЛ ТВ.

"Сначала особо не хотел. Обсуждать других тренеров - это такая тонкая материя. Должна быть какая-то тренерская этика. Не очень есть желание кого-то критиковать, но вместе с тем хочешь говорить правду и высказывать свое мнение. Самое важное - это найти этот баланс.

Но потом втянулся - куда-то едешь, общаешься, имеешь определенные обязанности. Сначала я был просто гостем, чтобы попробовать, а потом стал постоянным экспертом.

Если бы еще Вася Кобин был, то было бы очень весело. Олег Шелаев тоже с юмором. Может постибать", - сказал Костышин.