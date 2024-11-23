"Было очень много моментов, к которым я не привык и которые меня удивляли": Рац - о периоде выступлений за Ференцварош

Бывший футболист киевского "Динамо" Василий Рац вспомнил свой период выступлений за "Ференцварош" (Венгрия), а также рассказал чем занимается сейчас.

- Далее мне поступило предложение из венгерского "Ференцвароша". Но буквально перед отъездом я сильно заболел. Попал в больницу. У меня парализована была левая сторона. Сначала я не хотел давать знать о моей болезни венграм. Думал, вылечусь, и тогда поеду. Но в больнице тогда даже шприцев не было.

Поэтому я решил дальше лечиться в Венгрии. Я отправил в Венгрию свои выписки по больнице. Несмотря на мою болезнь, они подписали со мной контракт на два с половиной года. Но я так и не смог полностью восстановиться. Думаю, если бы я в свое время подписал контракт с "Глазго", то я бы и не заболел. И тогда все было бы по другому.

- Как складывался тренировочный процесс в венгерском клубе?

- Там было очень много моментов, к которым я не привык и которые меня удивляли. Которые были не профессиональными. Например, у нас запланировано две тренировки в день. После утренней в раздевалке игрок мог сказать тренеру, что тяжелая была тренировка, устали все немного, ноги подсели... Можно отменить вечернюю тренировку? Тренер соглашается. А я сижу и думаю, как это можно. Попробовал бы я такое Лобановскому сказать. Боюсь даже представить его ответ. Ну и с тренером все на "ты". Тоже для меня было необычно и странно.

Также странно было, что они перед игрой могли за деньги говорить. Что, например, за следующую игру дают сто тысяч форинтов, поэтому нужно лучше играть... Как можно перед игрой думать о деньгах? Ты об игре должен думать.

Контракт с "Ференцварошем" я разорвал досрочно. Я понимал, что не могу уже так играть как раньше. И решил пойти в бизнес. Местные бизнесмены, зная меня, зная что я могу помочь, предложили мне работу. Я согласился и начал продавать гранулы полиэтилена и полипропилена производителям в Украине.

Уже лет пятнадцать, как я не занимаюсь тем бизнесом. У меня есть другой бизнес, я представляю интересы одного из черновицких заводов.

- Что Вас сейчас связывает с футболом?

- Примерно полгода назад мне предложили работать в Мункач-академии. Это проект, который полностью финансируется Венгрией. Я там являюсь куратором передакадемических групп.

- Я так понимаю, что Вы здесь работаете не столько ради денег, сколько ради футбола?

- Да, конечно. В первую очередь ради футбола. Я здесь общаюсь с детьми, ищу, кого пригласить на просмотр. С родителями их решаю все вопросы. Ездим на турниры в Румынию, Венгрию с этими детьми. При этом все они находятся на полном обеспечении академией. Трехразовое питание, обучение, форма и все расходы на турниры. Родители ничего не оплачивают.

- Какие цели ставит перед вами владелец академии?

- Качественный учебный процесс. Научить детей играть в футбол, а лучшим дать возможность играть в профессиональном клубе Венгрии. На турнирах селекционеры наблюдают за детьми. За последние недели трое детей 2010-го г.р. уже переехали в Венгрию и тренируются в Кишварде.