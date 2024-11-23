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Олимпиакос повесил ценник на Яремчука. Клуб хочет продать украинца

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Олимпиакос повесил ценник на Яремчука. Клуб хочет продать украинца

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По сообщению журналиста Экрема Конура, боссы "Олимпиакоса" планируют продажу украинского нападающего Романа Яремчука.

Греки оценивают игрока в 6-7 миллионов евро. Рыночная стоимость Яремчука, по данным Transfermarkt, 3,5 млн евро. К слову, "Олимпиакос" в свое время приобрел Романа за 2 млн.

Читайте такжеВ Греции обсуждают ситуацию с Яремчуком. Пишут, что украинец зимой может покинуть Олимпиакос

В этом сезоне украинец сыграл за греческий клуб 7 матчей (забил 1 гол). Еще 6 матчей провел за сборную Украины в Лиге наций. Отличился одним голом.

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Олимпиакос (Пирей) Роман Яремчук
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Источник:
Екрем Конур
Опубликовал: Виктор Иванчук
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