Олимпиакос повесил ценник на Яремчука. Клуб хочет продать украинца
Известна сумма
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
По сообщению журналиста Экрема Конура, боссы "Олимпиакоса" планируют продажу украинского нападающего Романа Яремчука.
Греки оценивают игрока в 6-7 миллионов евро. Рыночная стоимость Яремчука, по данным Transfermarkt, 3,5 млн евро. К слову, "Олимпиакос" в свое время приобрел Романа за 2 млн.
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В этом сезоне украинец сыграл за греческий клуб 7 матчей (забил 1 гол). Еще 6 матчей провел за сборную Украины в Лиге наций. Отличился одним голом.
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Источник:Екрем Конур
Опубликовал: Виктор Иванчук
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