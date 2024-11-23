Команда Ruh Media Team пополнилась бывшим игроком сборной Украины

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик стал футболистом Ruh Media Team.

Львовяне представили новичка специальным видео.

Напомним, в профессиональной карьере Михалик выступал за киевский "ЦСКА", "Закарпатье", киевское "Динамо", московский "Локомтив" и "Волынь". Кроме этого, играл за любительский "Вотранс". Профессиональную карьеру завершил в 2020-м году.