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Команда Ruh Media Team пополнилась бывшим игроком сборной Украины

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Команда Ruh Media Team пополнилась бывшим игроком сборной Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший игрок "Динамо" и сборной Украины Тарас Михалик стал футболистом Ruh Media Team.

Львовяне представили новичка специальным видео.

Напомним, в профессиональной карьере Михалик выступал за киевский "ЦСКА", "Закарпатье", киевское "Динамо", московский "Локомтив" и "Волынь". Кроме этого, играл за любительский "Вотранс". Профессиональную карьеру завершил в 2020-м году.

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Источник:
Ruh Media Team
Опубликовал: Виктор Иванчук
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