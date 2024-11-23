В войне с российскими оккупантами погиб представитель ультрас Оболони

Киевская "Оболонь" сообщила, что 13-го ноября 2024-го года на войне погиб старший лейтенант Павел Ведибида - представитель ультрас клуба.

Отметим, что Павел имел позывной "Оболончик". Его сердце остановилось во время боя возле Часового Яра, Донецкой области.

"Оболончик" был участником боевых действий с 2014-го года. В частности, в составе ДУК ПС оборонял Саур-Могилу и Донецкий аэропорт. В 2022-2024 годах служил в составе 112 бригады ТРО Оболонского района, участвовал в обороне Киева, боях под Лисичанском, освобождении Клещеевки и обороне Часового Яра.