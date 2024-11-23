Экс-легионер Динамо проиграл суд по делу выплаты алиментов украинке. Он должен отдать 340 тысяч долларов

Бывший нападающий "Динамо" Браун Идейе проиграл суд по делу выплаты алиментов Яне Волощенко - матери его двоих детей.

Согласно решению Соломенского районного суда города Киева, нигериец должен заплатить алименты на содержание 2 несовершеннолетних детей в размере 172 107,53 долларов США. Кроме этого, он должен выплатить 172 107,53 долларов США как пеню за просрочку уплаты алиментов. Еще 13 420 гривен - судебный сбор.

Яна Волощенко рассказала о том, как пыталась решить ситуацию мирно. Женщина заявила, что дальше будет обращаться в международные инстанции.

- Вы довольны решением суда?

- Я очень долгое время хотела все решить мирным путем. Мои сообщения в соцсетях были направлены на то, чтобы мы с Брауном пообщались, как нормальные люди, и закрыли все вопросы. Но у него не было желания общаться. За все это время он мне написал только три сообщения - что ему "плевать на контракты" и "до свидания".

Меня очень задел его бред, который он сказал в 2023 году, что это не его дети. После этого я ему сказала: "Ок. Если ты не хочешь все решать мирным путем, то пусть делом занимается суд". Суд изучил все факты и вынес правильное решение.

Я считаю, что Браун - лжец, трус и преступник. Как бы там ни было, но нарушать права детей никто не имеет права, тем более во время войны. Весь мир сегодня помогает Украине, а Браун в это время бросил собственных детей. Это меня очень сильно задело морально.

Если бы он был должен мне, то пусть идет лесом, я и сама могу заработать, но никто не имеет права нарушать права детей. При этом опускаться и откровенно врать. Я хочу справедливости. Это мой главный месседж.

- А реально ли взыскать с Идее средства, которые присудил суд, учитывая то, что он не в Украине?

- Сейчас у меня на руках есть решение суда и я буду с ним обращаться в Федерацию футбола Нигерии и Интерпол.