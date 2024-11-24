"Мир в обмен на полезные ископаемые Украины": республиканский сенатор рассказал о соглашении от Трампа о войне
Очередной план прекращения огня
Getty Images/Global Images Ukraine
В США снова прозвучали заявления по остановке войны в Украине. В эфире телеканала CBS News республиканский сенатор Линдси Грэм заявил, что Дональд Трамп имеет "хорошее соглашение". Оно обязано обеспечить мир.
Правда, в обмен Украина должна отдать полезные ископаемые. По предварительным оценкам, страна владеет ими на сумму 2-7 триллиона долларов. Грэм добавил, что Украина является самой богатой страной в Европе на редкие минералы.
"Украина готова заключить соглашение с нами, не с Россией, поэтому это в наших интересах – обеспечить, чтобы Россия не устроилась там. Украина – это реально "житница" мира. 50% продовольствия в Африку поступает из Украины.
Мы можем зарабатывать и иметь экономические отношения с Украиной, которые для нас будут очень полезные. Редкие полезные ископаемые. Хорошее соглашение для Украины и для нас”, – сказал Грэм.
Напомним, что инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.
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