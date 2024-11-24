Динамо и Шахтер на классе берут свое, победы Зинченко и Цыганкова, тотальное фиаско Ман Сити, ничья Миколена и Ярмолюка. Главные новости за 23 ноября

Стартовал субботний игровой день в родной УПЛ с очного противостояния подопечных Юрия Максимова и Андреса Карраско. В итоге, три очка себе в актив занесли именно полтавчане. "Ворскла" провела по голу в каждом из таймов и одержала победу, благодаря точным ударам Мякушко и Иеде. Сейчас "Ворскла" и ЛНЗ являются соседями по турнирной таблице - у черкасской команды на два зачетных балла больше.

Свою очередную победу в этой кампании украинского первенства одержало и киевское "Динамо" под руководством Александра Шовковского. В частности, на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве "бело-синие" без проблем переиграли "моряков" Александра Бабича. Забитыми мячами в составе столичной команды отметились Ванат, Буяльский и Рубчинский. Со стороны же одесситов гол "престижа" на свой счет записал Скиба. После этого матча динамовцы продолжают лидировать в таблице, а "Черноморец" упал в зону "стыков".

Завершение субботы в чемпионате Украины ознаменовалось поединком команд Марино Пушича и Василия Кобина. "Ингулец" держался в первом тайме и даже, усилиями Паламарчука, сумел парировать 11-метровый от Судакова. Однако, в итоге представитель поселка Петрово посыпался и пропустил сразу 6 мячей. "Шахтер" продолжает погоню за "Александрией" и "Динамо". Ну а "Ингулец" - все еще последний..

Теперь к новостям "Туманного Альбиона". Самой большой сенсацией 12-го тура АПЛ стало домашнее поражение банды Пепа Гвардиолы. Команда Постекоглу четыре раза расписалась в воротах "горожан" и буквально уничтожила своих визави в их же логове. Это поражение стало уже 5-м подряд для "Манчестер Сити". В следующем туре английского чемпионата подопечных испанского специалиста ожидает тяжелый выезд на "Энфилд" к "Ливерпулю".

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Уже традиционно, не прошел этот тур АПЛ и без участия украинских легионеров. В частности, на "Гудисон Парк" "Эвертон" Миколенко принимал "Брентфорд" Ярмолюка - в итоге, команды разошлись миром. Виталий вышел на поле с первых секунд и отыграл полный поединок. В свою очередь, Егор вошел в игру со скамейки запасных только на 86-й минуте. В параллельном матче английского первенства "Борнмут" в домашних стенах встречался с "Брайтоном". Украинский центрбек Илья Забарный провел весь матч, однако "вишневые" проиграли со счетом 1:2.

Свои игровые минуты в 12-м туре АПЛ также получил еще один игрок сборной Украины. Зинченко отыграл против "лесников" 23 минуты основного времени, а "канониры" одержали уверенную победу - 3:0. Положительный результат для команды Микеля Артеты обеспечили точные выстрелы Сака, Парти и Нванери.

Переносимся на Апеннинский полуостров. В эту субботу в итальянской Серии А прошел центральный поединок 13-го тура. Однако, яркого футбола миланцы и туринцы болельщикам не подарили, и за 90 минут даже не сумели размочить счет. В противостоянии "россонери" и "зебр" констатируем итоговые "нули".

И на конец к солнечной Испании. В рамках 14-го тура Ла Лиги состоялось каталонское дерби между "Жироной" и "Эспаньолом". В итоге, подопечные Мичела одержали уверенную победу со счетом 4:1, а наш вингер Виктор Цыганков появился на поле во втором тайме. 27-летний украинец залечил травму и сыграл впервые со 2-го октября.

Завершаем дайджест ничьей банды Ханси Флика. Каталонская "Барселона" имела комфортное преимущество в два мяча над своими соперниками, однако в самой концовке пропустила дважды и потеряла три очка. Несмотря на этот результат, "блауграна" сохранила лидирующую позицию в турнирной таблице.