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Более тысячи ликвидированных россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Среди техники – акцент на ББМ

Более тысячи ликвидированных россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали еще 1020 оккупантов. Кроме этого были уничтожены 42 единицы вражеской техники.

В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 730740 (+1020) человек,
  • танков ‒ 9423 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 19209 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 20765 (+5) ед,
  • РСЗО – 1254 (+0) ед,
  • средств ПВО ‒ 1004 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 19366 (+1),
  • крылатых ракет ‒ 2764 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 29864 (+14) ед,
  • специальной техники – 3679 (+1).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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