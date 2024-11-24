Более тысячи ликвидированных россиян за сутки. Генштаб подытожил потери оккупантов
Среди техники – акцент на ББМ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали еще 1020 оккупантов. Кроме этого были уничтожены 42 единицы вражеской техники.
В целом потери россиян с 24 февраля 2022 выглядят следующим образом:
- личного состава – около 730740 (+1020) человек,
- танков ‒ 9423 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19209 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 20765 (+5) ед,
- РСЗО – 1254 (+0) ед,
- средств ПВО ‒ 1004 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19366 (+1),
- крылатых ракет ‒ 2764 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29864 (+14) ед,
- специальной техники – 3679 (+1).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Мир в обмен на полезные ископаемые Украины": республиканский сенатор рассказал о соглашении от Трампа о войне
- Динамо и Шахтер доказывают свой класс. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Сменил имидж и вернулся. Цыганков сыграл с Эспаньолом. Оценки украинца за матч
- "Нас поставили на колени". Албания – Украина. Обзор послематчевой албанской прессы
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- 36-летний Ди Мария оформил хет-трик за 17 минут. Второй мяч аргентинца – произведение искусства
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
5 000 грн