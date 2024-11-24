Россияне ночью запустили по Украине 73 ударных БПЛА. ПВО справилась с кругленькой цифрой

Россияне ночью с 23 на 24 ноября совершили очередную атаку на Украину с воздушного пространства. С 00:30 до сих пор оккупанты атакуют ударными дронами типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Брянской обл.

Всего за этот период обнаружено 73 беспилотника.

“К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. На 09:00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях. 19 беспилотников локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны”, – говорится в сообщении ПС ВСУ.

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Также по состоянию на 9:14 в воздушном пространстве Украины все еще находятся четыре ударных БПЛА. Силы ПВО продолжают свою работу.