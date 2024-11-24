Россияне ночью запустили по Украине 73 ударных БПЛА. ПВО справилась с кругленькой цифрой
Также частично помог РЭБ, еще несколько – до сих пор в воздухе
Міністерство оборони України
Россияне ночью с 23 на 24 ноября совершили очередную атаку на Украину с воздушного пространства. С 00:30 до сих пор оккупанты атакуют ударными дронами типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа из Орла и Брянской обл.
Всего за этот период обнаружено 73 беспилотника.
“К отражению нападения привлекаются авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
На 09:00 противовоздушной обороной сбито 50 вражеских беспилотников в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской областях.
19 беспилотников локационно потеряно, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны”, – говорится в сообщении ПС ВСУ.
Также по состоянию на 9:14 в воздушном пространстве Украины все еще находятся четыре ударных БПЛА. Силы ПВО продолжают свою работу.
Популярное сейчас
- Динамо и Шахтер на классе берут свое, победы Зинченко и Цыганкова, тотальное фиаско Ман Сити, ничья Миколенка и Ярмолюка. Главные новости за 23 ноября
- Потеряли все за три минуты. Сельта — Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча
- 36-летний Ди Мария оформил хет-трик за 17 минут. Второй мяч аргентинца – произведение искусства
- Включительно с Тимощуком. Зеленский лишил государственных наград 34 предателей Украины
- Красавица дня: Сексуальная девушка блоггера, который произвел фурор в мире бокса
- Серия А. Интер вынес Верону в гостях, Аталанта победила в Парме