Михалик признался, почему решил присоединиться к команде медиалиги

Бывший защитник "Динамо" и других клубов Тарас Михалик рассказал, как возник вариант с переходом в "Ruh Media Team", который выступает в медиалиге.

- Тарас, расскажите, как у вас появился вариант с "Ruh Media Team"?

- Раньше мы играли благотворительные матчи, в которых собирали на помощь военным, с тренерами "Руха", а затем с "Ruh Media Team". Они всегда откликаются на наши предложения. Недавно меня набрал Валера Федорчук и предложил присоединиться, поэтому я также решил помочь. Я сказал, что, если будет возможность приезжать на игры, то без вопросов.

- Как вам уровень медиа-футбола, о котором мало кто знает в Украине?

- Я также раньше мало о нем знал, пока меня Виктор Вацко не пригласил сыграть за киевский "Локомотив" на базе "Руха". Сейчас уже могу сказать, что уровень медиа-футбола достаточно интересный, и он постоянно растет, здесь играют много бывших футболистов. Когда "Ruh Media Team" приезжал к нам в Луцк, то детей на стадионе было очень много. Они знали всех блогеров даже больше, чем футболистов.

- Кто, кстати, из блогеров круто играет в футбол?

- Не могу сказать, что кто-то прямо круто играет, но Валера [Федорчук] построил хорошую команду. Мы встречались с "Ruh Media Team" полтора года назад, и я могу сказать, что это небо и земля по сравнению с тем, как они играют сейчас. Там есть ребята, которые когда-то занимались в "Черноморце", "Карпатах", то есть это люди, которые не далеки от футбола.

- Вам будет интересно сыграть против бывших одноклубников, того же Алиева, Милевского?

- Мы уже играли друг против друга, когда был турнир семи команд медиа-лиги, куда меня пригласил Вацко. Было довольно интересно.

- Возможно, "Ruh Media Team" планирует пригласить еще кого-то из известных футболистов?

- Знаю, что в планах такое есть, но вам лучше спросить у "Руха". Сейчас у "Ruh Media Team" команда хорошего уровня.

- А кого бы из известных футболистов вы пригласили в "Ruh Media Team"? Назовите топ-3.

- Думаю, рано или поздно, Федецкий, с которым я играю в "Карпатских Медведях", придет к этому. Ярмоленко еще выступает на профессиональном уровне, но в будущем, я думаю, он присоединится к медиа-лиге. Когда он закончит карьеру, его точно пригласит какая-то киевская команда. Ну и лет через 15 пригласим Жору Бущана, когда он повесит бутсы на гвоздь (смеется, - прим. А.П.). Но пока еще пусть играет, желаю ему только успехов.