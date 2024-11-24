"Для раздевалки важно, когда есть такие люди, как Ярмоленко и Степаненко": Михалик - о нынешней сборной Украины

Бывший футболист Тарас Михалик оценил сборную Украины, которая недавно завершила групповой этап Лиги наций на 2-м месте.

- Что скажете о выступлении сборной Украины в Лиге наций?

- Скажем так - выступление было нестабильным. Но на нашу команду обрушилось много критики, поэтому не хочется еще и мне на них наседать. Наоборот - я хочу их поддержать, чтобы ребята вышли из этой ситуации. Да, нам не все удается, но у нас хорошая сборная, думаю, со временем все наладится и будет хорошо.

- Кто вам импонирует среди наших сборников, от чьей игры кайфуете?

- Первым идет Забарный, а дальше все остальные. Илья сейчас наиболее стабильно играет. Это настоящий лидер защиты сборной. Готов ли он к переходу в топ-клуб? Судя по тому, как он сейчас выступает, то однозначно готов.

Также мне нравится Довбик, хотя в последних матчах за сборную у него не все получается. Возможно, на него повлиял переход из "Жироны" в "Рому" или повреждение. Да много может быть факторов.

Еще мне импонирует наша серединка - Судаков-Шапаренко-Бражко. Неплохо проявил себя Калюжный, хотя многие говорили, что он не тянет. Но человек вышел с горящими глазами, и поподчищал, и поподбирал все что можно.

- Пару слов о ветеранах. Степаненко и Ярмоленко в последних матчах не играли за сборную. Как вы думаете, они еще способны принести пользу команде Реброва?

- Я бы их еще не списывал. Возможно, они не в состоянии отыграть все матчи от звонка до звонка, но эти ребята еще способны принести пользу сборной Украины. Многие эксперты говорят, что их не нужно вызывать, а с кого тогда молодежь должна брать пример и набираться опыта? Для раздевалки важно, когда есть такие люди, как Ярмоленко и Степаненко.

- Ваши ожидания от матча с Бельгией в стыках Лиги наций?

- Если бы меня перед жеребьевкой спросили, кого бы я не хотел в соперники для сборной Украины, то я ответил бы, что Бельгию. Но получилось так, как получилось. Наша сборная может против любой команды выдать хорошие матчи, но и может провалиться, как это было с Румынией. Будем надеяться, что с бельгийцами все будет хорошо и мы победим. Против топовых соперников всегда интереснее смотреть матчи.