Александрия потеряла очки, победы Кривбасса и Руха, Довбик снова остался без гола. Главные новости за 24 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 24 ноября

Ничья "Александрии" с "Вересом" (1:1) позволила "Динамо" единолично возглавить чемпионат Украины. Для команды Ротаня это была первая потеря очков за пять туров. "Верес" был впереди после гола Гайдучика с пенальти, и "Александрия" сумела избежать поражения лишь в конце встречи благодаря удару Беззеры.

Львовский "Рух" прервал свою серию из девяти матчей без побед, справившись на своем поле с аутсайдером лиги "Левым берегом" (1:0). Единственный гол с пенальти забил Карабин. "Левый берег" не может забить уже более 800 минут.

Рядом с "Левым берегом" в нижней части турнирной таблицы УПЛ остается "Оболонь". В воскресенье киевская команда играла на своем поле с "Кривбассом", и проиграла гостям со счетом 1:0 (Твердохлеб). Эта победа позволила "Кривбассу" подняться на пятое место.

Смена тренера не помогла "Роме" добыть положительный результат в первом же матче. Римская команда играла на выезде против лидера чемпионата "Наполи", и проиграла со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Ромелу Лукаку, а Артем Довбик попал в перекладину.

Тибо Куртуа вернулся в основу мадридского "Реала", и со своим основным кипером Мадрид победил "Леганес". Правда, работы у бельгийца было не много – "Реал" большую часть матча играл в атаке, и победил благодаря голам Мбаппе, Беллингема и Вальверде.

"Ливерпуль" в зрелищном матче победил аутсайдера АПЛ "Саутгемптона" (3:2), что позволило ему оторваться от второго "Манчестер Сити" на восемь очков, и на девять – от "Челси", "Арсенала" и "Брайтона". В другом матче воскресенья "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима не сумел победить "Ипсвич" (1:1).

Украинская бригада арбитров будет работать на поединке пятого тура Лиги чемпионов между "Байером" и "Зальцбургом". Главным судьей будет Николай Балакин. Лайнсменами – Виктор Матяш и Александр Беркут. Четвертый арбитр – Виталий Романов. Матч состоится во вторник, 26 ноября в Леверкузене.