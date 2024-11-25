В Генштабе рассказали, принимали ли военные КНДР участие в боях против ВСУ на Курщине
Боевые столкновения уже были
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В Курской области РФ находятся более 11 тысяч военных КНДР, они уже участвовали в боях против ВСУ. Об этом сообщил в эфире телемарафона заявил начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.
"Это в основном подразделения общевойсковые. Они под видом коренного населения Дальнего Востока. С соответствующими документами. Подготовлены, чтобы вести операции в Европейской части", - сказал он.
Об отправке северокорейских военных в зону ведения боевых действий в Курской области РФ ранее сообщали разведывательные службы Украины, стран Запада и Южной Кореи. Утверждается, что Москве предоставили около 12 тысяч северокорейских военных из десантно-штурмовых подразделений.
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