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Дроны ГУР атаковали нефтебазу и завод в Калужской области - источники

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Дроны ГУР атаковали нефтебазу и завод в Калужской области - источники

Фото – Héctor Adolfo Quintanar Pérez

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

В результате операции ГУР МО в ночь на 25 ноября беспилотники поразили объект топливно-энергетического комплекса в Калужской области РФ.

Как сообщают источники ряда украинских СМИ, около 00:30 25 ноября в результате ударов дронов-камикадзе на объекте произошла серия взрывов и начался пожар. На видео очевидцев видны безуспешные попытки российского ПВО отразить атаку БПЛА, однако украинские дроны один за другим попадают во враждебную цель, приводя к масштабным разрушениям.

Объектом атаки стала нефтебаза АО "Калуганефтепродукт", участвующего в обеспечении вооруженной агрессии РФ против Украины.

Также этой ночью, по информации главы Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрея Коваленко, в Калужской области был атакован завод "Тайфун".

"Завод изготавливает детали для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов. "Тайфун" также занимается обслуживанием и совершенствованием техники, находящейся на вооружении российских войск", - написал Коваленко в Telegram.

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