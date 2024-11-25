Более 1600 оккупантов. Генштаб обновил вражеские потери в войне
255 единиц техники
Генштаб
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 1610 российских оккупантов, 27 бронемашин и 22 артсистемы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 732350 (+1610)
- танков - 9429 (+6)
- боевых бронированных машин - 19236 (+27)
- артиллерийских систем - 20787 (+22)
- РСЗВ - 1254 (+0)
- средства ПВО - 1004 (+0)
- самолетов - 369 (+0)
- вертолетов - 329 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 19480 (+114)
- крылатые ракеты - 2764 (+0)
- корабли /катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 29948 (+84)
- специальная техника - 3681 (+2).
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Источник:Генштаб ВСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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