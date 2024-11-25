Одинаковое количество сбитых и локально потерянных. Россия выпустила ночью 145 шахедов по Украине
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Фото: GeneralStaff.ua
В ночь на 25 ноября 2024 года оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф., ВОТ Крыма.
Всего за указанный период радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БПЛА.
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбит 71 "шаъед" в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.
71 дрон локально потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси.
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