Одинаковое количество сбитых и локально потерянных. Россия выпустила ночью 145 шахедов по Украине

В ночь на 25 ноября 2024 года оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа с направлений - Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф., ВОТ Крыма.

Всего за указанный период радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 145 вражеских БПЛА.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11.00 противовоздушной обороной сбит 71 "шаъед" в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Житомирской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Херсонской областях.

71 дрон локально потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны, еще один беспилотник улетел в сторону Беларуси.