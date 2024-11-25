Силы обороны нанесли удары по ряду важных объектов оккупантов - ГУР
Атакованы три области
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Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов в нескольких областях России. Об этом информирует Генштаб ВСУ в Telegram.
"В ночь на 25 ноября 2024 подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России", - говорится в сообщении.
Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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