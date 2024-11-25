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Силы обороны нанесли удары по ряду важных объектов оккупантов - ГУР

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Атакованы три области

Силы обороны нанесли удары по ряду важных объектов оккупантов - ГУР

скріншот з відео

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Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов в нескольких областях России. Об этом информирует Генштаб ВСУ в Telegram.

"В ночь на 25 ноября 2024 подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России", - говорится в сообщении.

Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.

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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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