Силы обороны нанесли удары по ряду важных объектов оккупантов - ГУР

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупантов в нескольких областях России. Об этом информирует Генштаб ВСУ в Telegram.

"В ночь на 25 ноября 2024 подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины совместно с другими составляющими Сил обороны атаковали ряд важных объектов оккупантов, в частности в Брянской, Калужской и Курской областях России", - говорится в сообщении.

Результаты боевой работы по другим объектам уточняются.