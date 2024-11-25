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"Они совершенно разные". Экс-легионер Днепра сравнил Маркевича и Хуанде Рамоса

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"Они совершенно разные". Экс-легионер Днепра сравнил Маркевича и Хуанде Рамоса

Дніпро

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Бывший вингер "Днепра" Бруну Гама отметил различия в рабочих подходах украинского тренера Мирона Маркевича и испанского специалиста Хуанде Рамоса.

"Меня приглашал не Рамос лично. Да, он звонил мне перед трансфером, говорил, что хочет видеть в команде, но, конечно, не обещал места в составе.

В конце концов, получилось так, что комфортнее мне было играть, когда команду уже возглавил Маркевич. Возможно, способствовало этому и то, что прошел непростой период адаптации, о котором мы говорили.

О, они совершенно разные. Рамос требовал как можно более стремительной игры, скорости в переходных фазах. Помню, как много мы бегали во время подготовки (смеется). Наверное, я никогда раньше столько не бегал, как тогда на зимних сборах. А Маркевич делал акцент больше на контроле игры", - сказал Гама.

Напомним, Гама выступал за "Днепр" с 2013 по 2016 годы, и за это время забил 12 голов и отдал 13 ассистов в 97 матчах. Сейчас португалец защищает цвета кипрского АЕКА.

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Мирон Маркевич Хуанде Рамос Бруно Гама Днепр
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Александр Бураков
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