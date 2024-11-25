"Они совершенно разные". Экс-легионер Днепра сравнил Маркевича и Хуанде Рамоса

Бывший вингер "Днепра" Бруну Гама отметил различия в рабочих подходах украинского тренера Мирона Маркевича и испанского специалиста Хуанде Рамоса.

"Меня приглашал не Рамос лично. Да, он звонил мне перед трансфером, говорил, что хочет видеть в команде, но, конечно, не обещал места в составе.

В конце концов, получилось так, что комфортнее мне было играть, когда команду уже возглавил Маркевич. Возможно, способствовало этому и то, что прошел непростой период адаптации, о котором мы говорили.

О, они совершенно разные. Рамос требовал как можно более стремительной игры, скорости в переходных фазах. Помню, как много мы бегали во время подготовки (смеется). Наверное, я никогда раньше столько не бегал, как тогда на зимних сборах. А Маркевич делал акцент больше на контроле игры", - сказал Гама.