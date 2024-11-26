Первая ничья Зари в сезоне, дебют Батагова, восстановление Ярмоленко. Главные новости за 25 ноября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 25 ноября

Последний матч 14-го тура УПЛ сыграли в Житомире, где "Полесье" принимало "Зарю". Игра завершилась вничью – 1:1. Все основные события в матче случились после перерыва. В середине второго тайма открыл счет в матче капитан "Зари" Будковский – 0:1. Ключевой эпизод в игре произошел на 72-й минуте, когда вторую желтую получил Вантух. Удержать победу в меньшинстве гости не смогли. Спас "Полесье" от поражения Эдуард Сарапий – 1:1. Учитывая развитие событий, это достаточно неплохой результат для "Зари".

Вингеру "Динамо" Андрею Ярмоленко запретили пока тренироваться, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

Согласно данным источника, у динамовца – воспаление ахиллового сухожилия. Ярмоленко ездил к реабилитологу Андреу Милутиновичу на консультацию и сейчас продолжает восстановление за границей.

"Трабзонспор" провел матч 13 тура Суперлиги против "Адана Демирспора". В стартовом составе "Трабзонспора" отыграл весь матч украинский центральный защитник хозяев Арсений Батагов. Для 22-летнего игрока это дебют за клуб. Он был куплен в августе текущего года у "Зари" за 1,8 миллиона евро и еще не играл за турецкий клуб.

Как стало известно UA-Футболу из собственных источников, зимой "Александрия" планирует подписать одного из лучших бомбардиров Первой лиги. Речь о форварде тернопольской "Нивы" Андрее Ризныку. Несмотря на то, что команда Юрия Вирта завершила первую часть чемпионата на пятом месте и не претендует на повышение в классе по итогу сезона, 24-летний игрок стал вторым в рейтинге бомбардиров. В десяти матчах Ризнык забил семь голов и заработал один пенальти.

Центрбек "Форталезы" Брайан Себальос, сейчас играющий в аренде у "Динамо", больше не будет выступать за киевскую команду, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Источник сообщил, что он уже не тренируется с первой командой и играть больше не будет. Семья 23-летнего колумбийца уже покинула Украину. Также и сам футболист покинет киевский клуб еще до окончания осенней части сезона.

В центральном матче 18-го тура Первой лиги встречались "Полтава" и "Металлист 1925 ". Игра завершилась победой харьковчан – 1:0. Три очка гостям принес гол бразильца Ари Моура.Победа позволила "Металлисту 1925 " обойти полтавчан и подняться на второе место. "Полтава" в случае победы ЮКСА может опуститься на четвертое место.

Долги по зарплате у игроков "Александрии" составляют несколько месяцев. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, футболисты живут только за премии, получаемые за результаты.

- "За этот сезон игровой (август, сентябрь, октябрь, ноябрь) команда не получила ни одной зарплаты за все эти месяцы. Они получили три недели назад зарплату за июль. А весь этот сезон команда живет за счет премиальных, которые, в принципе, достаточно неплохого уровня.

Президент ПФЛ Александр Каденко сообщил, когда состоятся перенесенные из-за воздушной тревоги поединки 18-го тура в группе "Б" Первой лиги.

"Противостояние "Виктория" - "ЮКСА" состоится в Киеве 27 ноября, но из-за погодных условий еще уточняется на каком стадионе. Футболистам "Диназа" будет засчитано поражение из-за неявки в Запорожье, а судьба поединка "Кремень" - "Мариуполь" будет решаться на заседании КГК ПФЛ", - сказал Каденко для Sport.ua.

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор получил травму двуглавой мышцы бедра левой ноги. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба. По информации журналиста COPE Аранчи Родригеса, 24-летний бразилец пропустит три недели. Вернуться в строй Жуниор может уже в финальной стадии клубного чемпионата мира, которая стартует 18 декабря.