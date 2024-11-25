Видим имеющиеся угрозы на Запорожье - Зеленский
Однако, ситуация контролируется
Володимир Зеленський у Telegram
Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный разговор о ситуации на ключевых направлениях фронта с Главнокомандующим ВСУ Александром Сирским. Об этом глава государства сообщил в Telegram.
"Прежде всего Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции.
Запорожское направление - видим имеющиеся угрозы, наши Силы обороны Украины контролируют ситуацию.
Курская операция - наши воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери. Наша задача - максимально уничтожить российский потенциал в приграничье", - подчеркнул Зеленский.
За минувшие сутки, 24 ноября, на фронте произошло 217 боевых столкновений. Самые интенсивные бои наблюдались на Покровском и Кураховском направлениях.
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