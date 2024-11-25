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Видим имеющиеся угрозы на Запорожье - Зеленский

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Однако, ситуация контролируется

Видим имеющиеся угрозы на Запорожье - Зеленский

Володимир Зеленський у Telegram

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Президент Украины Владимир Зеленский провел длительный разговор о ситуации на ключевых направлениях фронта с Главнокомандующим ВСУ Александром Сирским. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Прежде всего Донецкая область. Кураховское направление - самое тяжелое сейчас. Работаем для того, чтобы укрепить наши позиции.

Запорожское направление - видим имеющиеся угрозы, наши Силы обороны Украины контролируют ситуацию.

Курская операция - наши воины защищают позиции и наносят российской армии очень ощутимые потери. Наша задача - максимально уничтожить российский потенциал в приграничье", - подчеркнул Зеленский.

За минувшие сутки, 24 ноября, на фронте произошло 217 боевых столкновений. Самые интенсивные бои наблюдались на Покровском и Кураховском направлениях.

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Владимир Зеленский запорожье Александр Сырский война с россией
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Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
25.11.2024 в 16:30
Украина. Киев. Банковая. Председателю Совжидкома товарищу Зельману В.А. 25.11.2024 г Кривой Рог. Температура воздуха: -4°С Отопление в городе ещё не дали. Батареи холодные. Замерзаем. Просим принять меры и виновных расстрелять. Тчк.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
25.11.2024 в 16:30
Украина. Киев. Банковая. Председателю Совжидкома товарищу Зельману В.А. 25.11.2024 г Кривой Рог. Температура воздуха: -4°С Отопление в городе ещё не дали. Батареи холодные. Замерзаем. Просим принять меры и виновных расстрелять. Тчк.
Ответить
0
0
Matachorros (Chicago)
25.11.2024 в 16:06
Да что ты говоришь, ато мы не знаем, а еще обвал фронта на Покровском, Кураховском, Купянском направлениях...мистер очевидность блин
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