  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Европе снова обсуждают отправку войск в Украину, - французские СМИ
В тренде

В Европе снова обсуждают отправку войск в Украину, - французские СМИ

Общие новости

Об этом пишет французское издание Le Monde

В Европе снова обсуждают отправку войск в Украину, - французские СМИ

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Дискуссии об отправке западных войск и частных оборонных компаний в Украину возобновились.

Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на источники.

Читайте такжеВидим имеющиеся угрозы на Запорожье - Зеленский

Они снова начались на фоне вступления в январе 2025 года в должность президента США Дональда Трампа.

По данным Le Monde, в феврале, когда президент Франции Эмманюэль Макрон публично говорил о возможной отправке западных войск в Украину, это вызвало "резкое противодействие" со стороны некоторых стран, в частности Германии. Однако в последние недели обсуждение возобновили, в частности во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию.

"Между Великобританией и Францией ведутся переговоры о сотрудничестве в области обороны, в том числе с целью создания ударной силы союзников в Европе, ориентированной на Украину и европейскую безопасность в целом", - сказал изданию военный источник.

СМИ напомнят о заявлении главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро, который сказал, что "красных линий" в вопросе поддержки Украины не существует".

По теме
yellow-arrow
В Вильнюсе грузовой самолет упал на дом
yellow-arrow
Видим имеющиеся угрозы на Запорожье - Зеленский
yellow-arrow
"Они совершенно разные". Экс-легионер Днепра сравнил Маркевича и Хуанде Рамоса
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Matachorros (Chicago)
25.11.2024 в 16:59
Говорильня..надо бы ..но все умрет на уровне разговоров
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Matachorros (Chicago)
25.11.2024 в 16:59
Говорильня..надо бы ..но все умрет на уровне разговоров
Ответить
1
0
avatar
Bаrcelinius
25.11.2024 в 16:45
Украина. Киев. Банковая. Председателю Совжидкома товарищу Зельману В.А. 25.11.2024 г Кривой Рог. Температура воздуха: -4°С Отопление в городе ещё не дали. Батареи холодные. Замерзаем. Просим принять меры и виновных расстрелять. Тчк.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости