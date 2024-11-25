В Европе снова обсуждают отправку войск в Украину, - французские СМИ
Об этом пишет французское издание Le Monde
Getty Images / Global Images Ukraine
Дискуссии об отправке западных войск и частных оборонных компаний в Украину возобновились.
Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на источники.
Они снова начались на фоне вступления в январе 2025 года в должность президента США Дональда Трампа.
По данным Le Monde, в феврале, когда президент Франции Эмманюэль Макрон публично говорил о возможной отправке западных войск в Украину, это вызвало "резкое противодействие" со стороны некоторых стран, в частности Германии. Однако в последние недели обсуждение возобновили, в частности во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера во Францию.
"Между Великобританией и Францией ведутся переговоры о сотрудничестве в области обороны, в том числе с целью создания ударной силы союзников в Европе, ориентированной на Украину и европейскую безопасность в целом", - сказал изданию военный источник.
СМИ напомнят о заявлении главы МИД Франции Жана-Ноэля Барро, который сказал, что "красных линий" в вопросе поддержки Украины не существует".
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